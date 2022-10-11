EYEM Antrenörü Onur Kaplan, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye şampiyonu olan Işık ve Gündüz'ün başarılarını taçlandırdıklarını belirtti.

Kaplan, Edirne'den başarılı sporcular yetiştirerek Türk sporuna kazandırmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

"Sporcularımızın Fenerbahçe’ye transfer olmasına sevindik. Beyza ve Defne evladımıza Fenerbahçe Spor Kulübünde başarılar diliyoruz. Yüzme sporunda da hedeflerimizi gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Allah değerli evlatlarımızın yolunu açık etsin. Hocalarımıza, ailesine, yöneticilerimize ve de değerli sporcularımıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz."