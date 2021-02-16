Takımda ve kulüpte artan koronavirüs vakaları endişeye yol açarken, teknik heyet, futbolcular ve personel antrenman öncesi testte girdi.

Teknik Direktör Abdullah Avcı'da, bugün çıkacak olan testlerin sonuçlarına göre antrenman programı belirleyecek.

Süper Lig'de , önemli bir çıkışa imza atan Trabzonspor'da arttan koronavirüs vakaları endişeye yol açtı.

Oyuncularda ve kulüp personelinde görülen korona virüs nedeniyle testler erkene çekilirken, Teknik Direktör Abdullah Avcı'da oyuncularını dikkatli olmaları konusunda uyardı.

5 oyuncu Başakşehir maçında olmayacak

Trabzonspor'da, koronavirüs testleri pozitif çıkan 4 oyuncuya yenilerinin eklenmemesi için tedbirler alınıyor.

Kırmızı kart cezalısı olan Nwakaeme'de Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Sakatlıkların önlenebilmesi için Monilabb Dijital Sistemleri ile anlaştı

Öte yandan bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin bu alandaki tek yazılımı ve yapay zeka platformu olan Monilabb Dijital Sistemleri ile 3 yıllık iş birliği anlaşması yapıldı.

"Bilim ve teknolojiyi en verimli şekilde kullanan teknik direktörümüz Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda gerçekleştirilen iş birliğiyle oyuncularımıza uygulanan tüm ölçüm ve antrenman verileri yapay zeka (AI) tabanlı Monilabb Dijital Platformunda analiz edilerek yorgunluk, toparlanma ve sakatlık risk seviyeleri belirlenecek. Bu veriler sayesinde Atletik Performans ve Sağlık Departmanlarımızın gerekli önlemleri alması sağlanacak. İş birliği kapsamında ayrıca, yaşanabilecek sakatlık ve Kovid-19 süreçlerinin yönetimi konusunda Sağlık Departmanımıza destek de verilecek."