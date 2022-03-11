Trabzonspor ile Göztepe 28. randevuda
Trabzonspor ile Göztepe, 12 Mart Cumartesi günü Trabzon'da yapacakları maçla ligde 28. kez karşı karşıya gelecek.
Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan, yönetecek.
Ligde 67 puanla en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 15 puan önünde lider durumda bulunarak şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakalan bordo-mavililer, puan kaybetmeden yoluna devam etmek istiyor.
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Vitor Hugo ile cezalı Tymoteusz Puchacz, takımda yer alamayacak.
Sakatlığının ardından dün takımdan ayrı çalışan Dorukhan'ın durumu maç saatinde belli olacak.
Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 27 karşılaşmada galibiyet sayısında rakibine 12-5 üstünlük sağladı. Taraflar, 10 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı.
Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 38 gol atarken kalesinde 20 gol gördü. Trabzonspor, sahasındaki 13 maçta 7 galibiyet, 3 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.
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