Federasyondan yapılan açıklamada, "2021-22 Hentbol Sezonu'nda 12 ve 13 Mart tarihlerinde oynanacak olan Kadınlar 1. Ligi, Kadınlar 2. Ligi, Erkekler 1. Ligi ve Erkekler 2. Ligi müsabakaları, olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi." denildi.

2021-22 Hentbol Sezonu'nda 12 ve 13 Mart tarihlerinde oynanacak olan Kadınlar 1. Ligi, Kadınlar 2. Ligi, Erkekler 1. Ligi ve Erkekler 2. Ligi müsabakaları, olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. pic.twitter.com/Z7P0ZCPi1n — Türkiye Hentbol Federasyonu (@Hentbol_Fed) March 11, 2022