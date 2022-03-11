Haber Giriş: 11 Mart 2022 Cuma 10:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hentbolde lig maçları olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi
Türkiye Hentbol Federasyonu, 12 Mart Cumartesi ve 13 Mart Pazar günü oynanacak kadın ve erkekler lig maçlarının olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, "2021-22 Hentbol Sezonu'nda 12 ve 13 Mart tarihlerinde oynanacak olan Kadınlar 1. Ligi, Kadınlar 2. Ligi, Erkekler 1. Ligi ve Erkekler 2. Ligi müsabakaları, olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi." denildi.
2021-22 Hentbol Sezonu'nda 12 ve 13 Mart tarihlerinde oynanacak olan Kadınlar 1. Ligi, Kadınlar 2. Ligi, Erkekler 1. Ligi ve Erkekler 2. Ligi müsabakaları, olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. pic.twitter.com/Z7P0ZCPi1n— Türkiye Hentbol Federasyonu (@Hentbol_Fed) March 11, 2022
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