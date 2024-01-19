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Spor
TRT Haber 19.01.2024 10:14

Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Trabzonspor-Galatasaray maçını hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek.

Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi açıklandı
[Fotograf: AA]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:

20 Ocak Cumartesi

13.30 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

16.00 Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Ali Şansalan

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir FK: Ümit Öztürk

19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu

19.00 Yuktel Adana Demirspor-MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler

21 Ocak Pazar

13.30 EMS Yapı Sivasspor-Gaziantep FK: Kadir Sağlam

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Bitexen Antalyaspor: Zorbay Küçük

16.00 Fenerbahçe-Yılport Samsunspor: Bahattin Şimşek

19.00 Trabzonspor-Galatasaray: Abdulkadir Bitigen

22 Ocak Pazartesi

20.00 Mondihome Kayserispor-İstanbulspor: Cihan Aydın

Trendyol 1. Lig'de 19. haftanın hakemleri 

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Bugün:

20.00 Bitexen Giresunspor-Ahlatcı Çorum FK: Süleyman Bahadır

20 Ocak Cumartesi:

13.30 Erzurumspor FK-Bodrum FK: Ayberk Demirbaş

16.00 Boluspor-Teksüt Bandırmaspor: Fatih Tokail

19.00 Kocaelispor-Eyüpspor: Ali Yılmaz

21 Ocak Pazar:

13.30 Tuzlaspor-Altay: Adnan Deniz Kayatepe

13.30 Ankara Keçiörengücü-Manisa FK: Raşit Yorgancılar

16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Adanaspor: Erkan Özdamar

19.00 Gençlerbirliği-Sakaryaspor: İlker Yasin Avcı

22 Ocak Pazartesi:

20.00 Göztepe-Ümraniyespor: Yasin Kol

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