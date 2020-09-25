Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, Diabate'nin transferi konusunda, Leicester City Kulübü ile anlaşma sağlandığı vurgulanarak, "Anlaşmaya göre, Leicester City Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, üç taksit halinde toplam 1 milyon 573 bin 170 avro ödenecektir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ayrıca Leicester City Kulübü'ne futbolcunun bir başka kulübe transfer olması veya kiraya verilmesi durumunda elde edilen transfer bedelinin, anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 15'inin ödeneceği aktarıldı.

Diabate ile opsiyon hakkı bordo-mavili kulübe ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Anlaşmaya göre oyuncuya 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 futbol sezonları için 1'er milyon avro garanti ücret ödenecek. Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde, 2023/2024 futbol sezonu için 1 milyon 50 bin avro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin yüzde 10'u ödenecektir."

Profesyonel futbolcu Fousseni Diabate’nin kulübümüze transferi konusunda İngiltere’nin Leicester City Kulübüyle anlaşma sağlanmıştır. Ayrıca Fousseni Diabate ile 3+1 yıllık anlaşma yapılmıştır. pic.twitter.com/xOGZqUHWO5 — Trabzonspor (@Trabzonspor) September 25, 2020

Fousseni Diabate sağlık kontrolünden geçti

Trabzonspor'un yeni transferi Fousseni Diabate, sağlık kontrolünden geçti.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Yeni transferimiz Fousseni Diabate, Trabzon Yıldızlı Medical Park Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti." ifadesine yer verildi.

Trabzonspor, 24 yaşındaki Malili futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.