Haber Giriş: Kaynak: AA
Fransa Açık'a 1000 seyirci alınacak
Sezonun son grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros), karşılaşmaları günlük 1000 seyirci izleyebilecek.
Organizasyondan yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl seyirci sayısının sınırlandırıldığı belirtildi.
Turnuvaya günlük 1000 seyirci alınacağı ve bu kişilerin bilet sahipleri arasından kura ile seçileceği kaydedildi.
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenelenen turnuvada ilk tur karşılaşmaları pazar günü oynanacak.
Etiketler: Fransa AçıkSon Güncelleme: 25 Eylül 2020 Cuma 16:35
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