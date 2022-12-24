Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri 61. dakikada Gomez, 90+10. dakikada Trezeguet attı. Karadeniz ekibi, puanını 26'ya yükseltirken haftaya 29 puanla lider giren rakibi ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi.

Sahasında en son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Trabzonspor, iç sahadaki yenilmezlik serisini 32 maça çıkardı. Karadeniz ekibi, 32 lig maçında 20 galibiyet, 12 beraberlik alarak sahasında rakiplerine 3 puan vermedi.

"Üç Büyükler"e karşısında evindeki son yenilgisini 2020-2021 sezonunun 27. haftasında Fenerbahçe'ye karşı aldı. 28 Şubat 2021'de oynanan karşılaşmada rakibine 1-0 mağlup olan bordo-mavili takım, 664 gündür söz konusu maçlarda mağlup olmadı.

Galibiyeti taraftarı ile kutladı

Trabzonsporlu futbolcular, karşılaşmanın bitiminin ardından taraftarlarıyla galibiyeti kutladı.

Bordo-mavili oyuncular, orta alanda toplanarak sevinç yaşadıktan sonra kolbastı oynayarak galibiyetin keyfini çıkardı. Maç sonunda stat çevresinde hava fişek atıldı.

Karşılaşmanın bitmesinin ardından bordo-mavili kulüp, sosyal medya hesaplarından da çeşitli paylaşımlarda bulunarak Fenerbahçe'ye göndermelerde bulundu.

Fenerbahçe, 10 kişiyle mücadele etti.

Fenerbahçe karşılaşmanın ikinci yarısının büyük bölümünde 10 kişi mücadele etti. Abdülkadir Ömür'e yaptığı faul ile 57. dakikada sarı-lacivertli ekipte ikinci sarı kartını gören Crespo, kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı.

Sarı-lacivertli takım, ligde Demir Grup Sivasspor, Giresunspor ve Trabzonspor ile oynadığı son 3 maçta kırmızı kart sonucu 10 kişi ile mücadele etmek zorunda kaldı.

Sivasspor karşısında Michy Batshuayi gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakırken, Giresunspor mücadelesinde ise Joao Pedro aynı durumu yaşamıştı.

Son 2 maçta 6 puan yitirdi

Fenerbahçe, ligde son 2 maçta 6 puan yitirerek şampiyonluk yarışında önemli yara aldı.

Dünya Kupası maçları nedeniyle verilen ara öncesi sahasında Giresunspor'a 1-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, 15. hafta da Trabzonspor'a 2-0 yenilerek son 2 maçında puan elde edemedi.

İstanbul temsilcisi, Karadeniz takımları karşısında 2 maçta 6 puan kaybetti.