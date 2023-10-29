Trabzonspor Fatih Karagümrük'e konuk oluyor

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

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Trabzonspor, ikinci Abdullah Avcı dönemindeki ilk maçında Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Trabzonspor, tecrübeli teknik adam yönetimindeki ikinci maçında da sahadan galibiyetle ayrılarak, hem seriyi sürdürmek hem de deplasmandaki kötü gidişe dur demek istiyor.

15 puanı bulunan Karadeniz ekibi, bu sezon deplasmanda çıktığı 4 maçta 3 yenilgi ve 1 galibiyet aldı. Geçtiğimiz sezon da benzer bir tablo çizen Trabzonspor, çıktığı 18 dış saha maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 11 yenilgi elde etmişti.

Bordo mavililerde Hüseyin Türkmen, Joaquin Fernandez, Bakasetas ve Orsic sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan Trezeguet ise görev verilmesi hâlinde oynayabilecek.

9 puandaki VavaCars Fatih Karagümrük'te ise bu sezon işler istenildiği gibi gitmiyor. 9 maçta 2 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 3 beraberlik alan kırmızı siyahlılar, 6 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta son vermişti.

Yukatel Adana Demirspor'u 2-0 mağlup eden Fatih Karagümrük, Trabzonspor maçından da iyi bir sonuçla ayrılmayı hedefliyor.

İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Nazım Sangare, Biraschi, Dresevic, Ceccherini, Levent Mercan, Rohden, Can Keleş, Feghouli, Eysseric, Güven Yalçın.

Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Baniya, Eren, Mehmet Can, Berat, Mendy, Abdülkadir, Trezeguet, Visca, Onuachu

Stat: Atatürk Olimpiyat Stadı

Hakemler: Ali Şansalan, Çağlar Uyarcan, Mehmet Kısal