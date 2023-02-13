TSYD Trabzon Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 16 Şubat Perşembe günü sahasında İsviçre'nin Basel takımı ile karşılaşacak.

Trabzonspor Kulübü'nün karşılaşmanın bilet gelirlerini deprem bölgesine bağışlama kararının ardından basın mensuplarının da isteği üzerine giriş ücreti ödenmesine karar verildi.

"'Asrın afeti' olarak nitelendirilen depremden etkilenenler için tüm Türkiye el ele verdi. Tüm basın mensubu meslektaşlarımızı Basel maçına bekliyoruz. Karşılaşmayı basın mensupları, makbuz karşılığında ödemede bulunarak izleyecek. Elde edilen gelir de deprem bölgesine gönderilecek."

Basın mensuplarının karşılaşmayı kişi başına en az 100 lira bağış yaparak takip edeceği bildirildi.