A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın rakipleri belli oldu

38. dakikada Afobe'nin kafa ile indirdiği topu ceza yayı üzerinden Bakasetas kaleye gönderdi ancak kaleci Serkan Kırıntılı, topu çıkardı.

37. dakikada Moubandje'nin ceza alanı dışından vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır'ın çeldiği topu Kadzior, filelere gönderdi. Ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

10. dakikada konuk takımın sol taraftan kullandığı köşe atışında, savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza alanının hemen dışındaki Salih Uçan'ın önüne düştü. Bu futbolcunun şık aşırma vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır'ın müdahale etmeye çalıştığı top üst direkten döndü.

Bordo Mavili ekibin yeni transferi Bakasetas, eski takımına karşı ilk kez forma giyecek. Trabzonspor ligde 51 puanla dördüncü sırda yer alıyor.

Bordo Mavililer, geçen hafta deplasmanda Kasımpaşa'yı yenerek zirve yolunda tekrar umutlandı. Karadeniz ekibi, Aytemiz Alanyaspor maçından da 3 puanla ayrılmak istiyor.

Sıradaki Haber

Welinton: Lider durumdayız ama bitmiş hiçbir şey yok