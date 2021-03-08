Trabzonspor Alanyaspor'u ağırlıyor
Trabzonspor, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor.
Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetiyor.
Bordo Mavililer, geçen hafta deplasmanda Kasımpaşa'yı yenerek zirve yolunda tekrar umutlandı. Karadeniz ekibi, Aytemiz Alanyaspor maçından da 3 puanla ayrılmak istiyor.
Bordo Mavili ekibin yeni transferi Bakasetas, eski takımına karşı ilk kez forma giyecek. Trabzonspor ligde 51 puanla dördüncü sırda yer alıyor.
Ligde 4 maçtır kazanamayan Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor karşısında kazanarak galibiyet hasretine son vermek istiyor. Altıncı sırada yer alan Alanyaspor 43 puana sahip.
Ligin ilk yarısında Alanya'da oynanan mücadele 1-1 sona ermişti.
Karşılaşma, TRT Radyo1'den naklen yayınlanacak...
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
10. dakikada konuk takımın sol taraftan kullandığı köşe atışında, savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza alanının hemen dışındaki Salih Uçan'ın önüne düştü. Bu futbolcunun şık aşırma vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır'ın müdahale etmeye çalıştığı top üst direkten döndü.
22. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışından şutunda kaleci Serkan Kırıntılı, sağ tarafına gelen topu yatarak çıkardı.
37. dakikada Moubandje'nin ceza alanı dışından vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır'ın çeldiği topu Kadzior, filelere gönderdi. Ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.
38. dakikada Afobe'nin kafa ile indirdiği topu ceza yayı üzerinden Bakasetas kaleye gönderdi ancak kaleci Serkan Kırıntılı, topu çıkardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.