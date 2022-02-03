İngiltere Premier Lig'de, ara transfer dönemi sona erdi. Ada'da, bu süreci hareketli geçiren ekiplerin başında Tottenham yer aldı.

Ocak ayında orta sahasını iki oyucuyla güçlendiren Londra ekibi, 5 futbolcuyla da vedalaştı. Tottenham, 2 takviyeyi de İtalyan devi Juventus'tan yaptı.

Lacivert beyazlılar, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Rodrigo Bentancur'u 19 milyon euro karşılığında renklerine bağladı. Uruguaylı futbolcu, 2017'den bu yana Juventus forması giyiyordu.

İtalyan ekibinden transfer edilen bir diğer isimse Dejan Kulusevski oldu. Bir buçuk sezonluğuna kiralanan İsveçli oyuncu için 10 milyon euroluk geçici transfer bedeli ödendi.

Tottenham'da, devre arası transfer döneminde 5 futbolcuyla da yollar ayrıldı. Tanguy Ndombele Lyon'a, Bryan Gil Valencia'ya, Lo Celso Villarreal'e, Jack Clarke ise Sunderland'e kiralandı.

2015'ten bu yana takımda bulunan Dele Alli ise Everton'ın yolunu tuttu.