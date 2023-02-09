Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe 13:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
TOSFED gönüllüleri deprem bölgesinde yaraları sarıyor
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için başlattığı yardım kampanyasına devam ediyor.
TOSFED'in açıklamasında, depremzedeler için 500 bin lira nakdi yardım yapıldığı belirtildi.
Federasyona bağlı 29 spor kulübünün bir araya gelerek deprem bölgelerine 465 gönüllü, 188 özel donanımlı 4x4 offroad aracı, 12 iş makinesi, 6 yemek aracı, 21 tır, 6 kamyon ve 7 panelvan yardım malzemesi gönderdiği kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, sahada görev yapan gönüllülerin Kahramanmaraş, Hatay ve Elbistan'da 14 depremzedeyi enkaz altından sağ olarak kurtardığını ifade etti.
Etiketler: Deprem
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