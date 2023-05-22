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Spor
AA 22.05.2023 15:40

Toprak Razgatlıoğlu'nun yeni takımı belli oldu

Dünya Superbike Şampiyonası'nda mücadele eden milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2020'den bu yana yarıştığı Pata Yamaha Prometeon takımından sezon sonunda ayrılacağını açıkladı.

Toprak Razgatlıoğlu'nun yeni takımı belli oldu
[Fotograf: AA]

Toprak, takımın internet sitesinde yer alan açıklamasında, kendisine gösterilen saygı ve sevgi için Yamaha ailesine teşekkür etti.

"Yamaha ile sözleşme imzaladığımda dünya şampiyonluğu hayalim vardı ve bu amaca ulaştık. Gelecek sezon için yeni bir mücadeleye ihtiyacım olduğunu hissediyorum. Sürme fırsatı yakaladığım MotoGP motosikletiyle Superbike ile kurduğum bağı yakalayamadım. Fakat Superbike'da kalacaksam da yeni bir hedefe ve motivasyona ihtiyacım vardı."

2018'de Kawasaki Puccetti takımıyla Dünya Superbike Şampiyonası'na adım atan Toprak, 2020'de Yamaha'nın fabrika takımına geçti. Burada 31 yarış birinciliği elde eden Toprak, 2021'de pilotlar klasmanı şampiyonluğuna ulaştı.

Şampiyonayı 2022'de 2. sırada bitiren 26 yaşındaki Toprak, ilk dört ayağın sona erdiği bu yıl da İspanyol pilot Alvaro Bautista'nın 69 puan arkasında 2. sırada yer alıyor.

Toprak 2024'te BMW takımında yarışacak

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nda Rokit BMW Takımı'nda yarışacağı duyuruldu.

2020'den bu yana kadrosunda yer aldığı Pata Yamaha Prometeon takımından sezon sonunda ayrılacağını açıklayan Toprak'ın yeni takımı belli oldu.

BMW Motosiklet Motor Sporları'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "BMW ailesine hoş geldin Toprak." denildi.

Kawasaki Puccetti takımıyla 2018'de Dünya Superbike Şampiyonası'na adım atan Toprak, 2020'de Yamaha'nın fabrika takımına geçti. Burada 31 yarış birinciliği elde eden Toprak, 2021'de pilotlar klasmanı şampiyonluğuna ulaştı.

Şampiyonayı 2022'de 2. sırada bitiren 26 yaşındaki Toprak, ilk dört ayağın sona erdiği bu yıl da İspanyol pilot Alvaro Bautista'nın 69 puan arkasında 2. sırada yer alıyor.

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Toprak Razgatlıoğlu
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