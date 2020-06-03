Haber Giriş: Kaynak: AA
TOFAŞ yeni sezonda FIBA Şampiyonlar Ligi'nde
TOFAŞ Basketbol Takımı Avrupa kupalarında yeni sezonda FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak.
TOFAŞ Spor Kulübünden yapılan açıklamada, takımın, 2020-2021 sezonunda özel olarak davet edildiği FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, TOFAŞ taraftarları, takımın FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki mücadelesinde desteğe davet edildi.
2017-2018 sezonundan beri ULEB Avrupa Kupası'nda mücadele veren ve kupadaki 3. yılında çeyrek finale kalma başarısı gösteren TOFAŞ Basketbol Takımı, bu başarısıyla 2020-2021 sezonunda da Avrupa Kupası'na direkt katılım hakkı kazanmıştı.
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