Haber Giriş: 8 Kasım 2021 Pazartesi 21:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
TFF'den seyirci açıklaması
[Fotoğraf: AA]
TFF, müsabakalarda uygulanacak COVID-19 tedbirlerinde değişiklik yapıldığını duyurdu. Ev sahibi takım seyircisinin stadyum kapasitesinin tamamı oranında müsabakalara alınacağı, deplasman yasağının ise devam edeceği açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu, maçlarda alınan COVID-19 tedbirleri ve seyirci sayısına ilişkin açıklama yaptı.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
"Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası 2021 - 2022 Sezonu müsabakalarında stadyum seyirci kapasitesinin tamamı oranında ev sahibi takım seyircisi alınabilir. Müsabakalara misafir takım seyircisi alınmaz. HES sorgulamasına göre risk grubunda bulunan kişiler ile aşağıdaki koşulları sağlamayanlar stadyuma alınmaz."
Etiketler: Koronavirüs TFF
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