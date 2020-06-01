TFF ve Trabzonspor'dan Şenol Güneş mesajı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Trabzonspor, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in doğum günü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.
TFF'nin milli takımlara ait Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Doğum günün kutlu olsun Şenol Hoca" ifadeleri kullanıldı.
Doğum günün kutlu olsun Şenol Hoca! pic.twitter.com/O8lVdzNXaw— Milli Takımlar (@MilliTakimlar) June 1, 2020
Trabzonspor'dan Şenol Güneş mesajı
Trabzonspor Kulübü, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in doğum günü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Türk futbolunun yetiştirdiği en büyük değerlerden, Trabzonsporumuzun efsane kaptanı, emektar file bekçisi ve şampiyon hocası Şenol Güneş’in yeni yaşını kutluyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Türk futbolunun yetiştirdiği en büyük değerlerden, Trabzonsporumuzun efsane kaptanı, emektar file bekçisi ve şampiyon hocası Şenol Güneş’in yeni yaşını kutluyoruz. pic.twitter.com/5jqwVYkK8f— Trabzonspor Kulübü #EvdeKal (@Trabzonspor) June 1, 2020