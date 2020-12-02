Haber Giriş: 2 Aralık 2020 Çarşamba 17:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TFF Başkanı Nihat Özdemir koronavirüse yakalandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir’in koronavirüs testi pozitif çıktı.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.
"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir’in yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıkmıştır.
Genel sağlık durumu iyi olan Başkanımızın tedavi ve karantina süreci başlamıştır.
Başkanımız Nihat Özdemir’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlığına kavuşarak bir an önce aramıza dönmesini temenni ediyoruz."
Etiketler: Koronavirüs Son Dakika
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