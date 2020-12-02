Haber Giriş: 2 Aralık 2020 Çarşamba 17:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Hüseyin Çimşir ile anlaştı
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Mehmet Özdilek'ten boşalan teknik direktörlük görevine Hüseyin Çimşir getirildi.
Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, teknik direktör Hüseyin Çimşir'in fotoğrafı paylaşılarak, "Erzurumspor'umuza hoş geldin Hüseyin Çimşir. Camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 30 Kasım'da teknik direktör Mehmet Özdilek ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.
Erzurumspor’umuza hoş geldin Hüseyin Çimşir!— BB Erzurumspor (@Erzurumspor) December 2, 2020
Camiamıza hayırlı olsun. pic.twitter.com/r4nstsyXrr
Etiketler: Süper Lig Erzurumspor
Son Haberler
- 18:47
- 18:39
- 18:26
- 18:16
- 18:10
Sıradaki Haber
Türkiye Kupası'nda 5. tur programı belli oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz