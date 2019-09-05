Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de haftanın maç programı şu şekilde:

TFF 2. Lig

Kırmızı Grup

8 Eylül Pazar:

15.30 Birevim Elazığspor-Sakaryaspor (Gençlik Merkezi Sentetik Sahası)

16.00 Niğde Anadolu-Vanspor (Niğde 5 Şubat)

16.00 Kırşehir Belediyespor-Kastamonuspor 1966 (Kırşehir Ahi)

16.30 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Sivas Belediyespor (Bodrum İlçe)

16.30 Ergene Velimeşespor-Uşakspor (Ergene Velimeşe)

16.30 Bandırmaspor-Eyüpspor (Bandırma 17 Eylül)

16.30 Tuzlaspor-Bayburt Özel İdare (Tuzla Belediye Sahası)

19.00 Kardemir Karabükspor-Etimesgut Belediyespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

19.00 Kahramanmaraşspor-Ankara Demirspor (12 Şubat)

Beyaz Grup

8 Eylül Pazar:

15.30 Hekimoğlu Trabzon-Afjet Afyonspor (Vakfıkebir İlçe)

16.00 1922 Konyaspor-Gümüşhanespor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

16.00 Hacettepe-Manisa (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

16.00 Zonguldak Kömürspor-Amed Sportif Faaliyetler (Karaelmas Kemal Köksal)

16.30 Sarıyer-BAK Spor (Yusuf Ziya Öniş)

16.30 Sancaktepe-Kırklarelispor (15 Temmuz)

16.30 İnegölspor-Yeni Çorumspor (İnegöl İlçe)

19.00 Şanlıurfaspor-Tarsus İdmanyurdu (Şanlıurfa GAP)

19.00 Samsunspor-Pendikspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

TFF 3. Lig

1. Grup

Yarın:

15.30 Anagold 24Erzincanspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Müstakil Atletizm Pisti Sahası)

15.30 Erzinspor-Ci Group Buca (Şehit Muhammet Oğuz Kılınç)

15.30 Yomraspor-Tokatspor (Yomra İlçe)

16.00 Çankaya-Düzcespor (Ankara OSTİM)

16.00 68 Aksaray Belediyespor-Serik Belediyespor (Dağılgan)

16.30 Kızılcabölükspor-Artvin Hopaspor (Kızılcabölük Semt Sahası)

16.30 Çatalcaspor-Sultanbeyli Belediyespor (Ziya Altınoğlu)

16.30 Manisaspor-Yeni Orduspor (Manisa 19 Mayıs)

16.30 Şile Yıldızspor-Silivrispor (Şile)

2. Grup

Yarın:

15.30 Ağrı 1970-Payasspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

15.30 Fatsa Belediyespor-Belediye Derincespor (Fatsa İlçe)

16.00 Kemerspor 2003-Turgutluspor (Kemer İlçe)

16.00 Erbaaspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Erbaa İlçe)

16.30 1877 Alemdağspor-Ofspor (Pendik)

16.30 Karşıyaka-Kozanspor (İzmir Atatürk)

16.30 Erokspor-Cizrespor (Esenler)

19.00 Kocaelispor-Fethiyespor (Kocaeli)

3. Grup

Yarın:

15.30 Pazarspor-Nevşehir Belediyespor (Pazar İlçe)

15.30 1954 Kelkit Belediyespor-Yozgatspor 1959 (Kelkit İlçe)

15.30 Osmaniyespor-Karacabay Belediyespor (7 Ocak)

16.00 Altındağ Belediyespor-Muğlaspor (Çubuk İlçe)

16.30 Somaspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Soma Atatürk)

16.30 Darıca Gençlerbirliği-Halide Edip Adıvarspor (Darıca İlçe)

16.30 Bayrampaşa-Gölcükspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

16.30 Nazilli Belediyespor-Batman Petrolspor (Nazilli İlçe)

19.00 Diyarbekirspor-Modafen (Diyarbakır)

Kaynak: AA