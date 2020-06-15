TFF 1. Lig’de heyecan bu hafta kaldığı yerden devam edecek. Koronavirüs pandemisinin ardından ligin geri kalan haftası 19 Haziran Cuma günü başlayacak. Bu sezon şampiyonluk yarışı oldukça çekişmeli geçerken, Süper Lig için 7 ekip iddiasını sürdürüyor.

53 puana sahip lider Hatayspor, 6 puan farkla zirvedeki yerini korurken, 2. Büyükşehir Belediyes Erzurumspor 47, 3. Bursaspor’un da 46 puanı bulunuyor.

4. ve 5. basamakta 45’er puanlı Adana Demirspor ve Akhisarspor, 6. ve 7. Fatih Karagümrük ile Altay da 43 puanla rakiplerini takibine devam ediyor.

Bu denli zirve yarışının kızıştığı TFF 1. Lig’in önceki 5 sezonuna bakıldığında ise kalan 6 haftada zirvedeki ekiplerin, bazı istisnalar dışında değişmediği görülüyor.

Geçtiğimiz sezon son 6 haftaya Denizlispor’un liderliğinde girilirken Gençlerbirliği ikinci, Hatayspor üçüncü sırada bulunuyordu.

Sezon sonunda sıralama değişmezken ilk iki sıradaki Denizlispor ve Gençlerbirliği Süper Lig’e yükseldi. Hatayspor play-off finalinde Gaziantep FK’ya yenilerek, Süper Lig umutlarını erteledi.

2017/18 sezonundaki son 6 haftaya Çaykur Rizespor lider girerken, ikinci sırada MKE Ankaragücü bulunuyordu. Her iki ekibin de sezon sonu sıralaması değişmedi ve Süper Lig’e yükseldiler.

Gerek 28. hafta, gerekse lig sonunda ilk 3’te yer almayan BŞB Erzurumspor ise Play-Off yoluyla Süper Lig’e çıktı. 2016/17 sezonunda son 6 haftaya Evkur Yeni Malatyaspor liderliğinde girilirken, ikinci sırada Eskişehirspor, üçüncü sırada Sivasspor bulunuyordu.

Kalan 6 haftada iyi bir grafik gösteren Sivasspor, sezonu şampiyonlukla tamamlarken, Malatya temsilcisi ikinci sırada bitirdi ve iki ekip Süper Lig’e yükseldi. Sezonu üçüncü tamamlayan Eskişehirspor ise Play-Off finalinde Göztepe’ye kaybetti. 2015/16 sezonunda son 6 haftaya Adanaspor lider, Kardemir Karabükspor ikinci ve Alanyaspor üçüncü sırada girdi.

Sezon sonuna gelindiğinde sıralama değişmedi ve Adana ile Karabük temsilcileri Süper Lig’e yükseldi. Üçüncü tamamlayan Alanyaspor ise play-off finalinde Adana Demirspor’u yenmesinin ardından Süper Lig’e çıkan üçüncü ekip oldu. 2014/15 sezonundaki son 6 haftaya lider giren Kayserispor, sezonu şampiyonlukla noktaladı.

28. hafta sonunda Osmanlıspor üçüncü sırada yer alırken, kalan haftalardaki performansıyla ikinci sıraya yükseldi ve sezonu burada tamamlayarak Süper Lig bileti aldı.

28. hafta sonunda ikinci sıradaki Adana Demirspor, geriye düşerken sezonu 5.noktalayan Antalyaspor, Play-Off finalinde Samsunspor’u yendi ve Süper Lig’e yükseldi.

İbrahim Üzülmez'in ortak noktası

Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, daha önce Süper Lig’e yükselme başarısını iki kez gösterdi.

Geçtiğimiz sezon 25. hafta itibariyle Ankara temsilcisinin başına geçen Üzülmez, takımın kalan haftalarda da başarı göstermesini sağladı ve ligi ikinci bitirerek Süper Lig’e çıkardı.

Bir önceki sezonda ise Çaykur Rizespor’un başına 8’inci haftada gelen Üzülmez, Karadeniz temsilcisini şampiyonluğa taşıdı. Bu sezon Bursaspor’un başına 16’ncı hafta itibariyle geçen deneyimli teknik adamın aynı başarıyı üçüncü kez gösterip gösteremeyeceği ise merak konusu