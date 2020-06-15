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Kupada Alanyaspor-Antalyaspor maçının hakemi belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yapılacak Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasını hakem Arda Kardeşler yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda 18 Haziran Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada hakem Arda Kardeşler görev alacak.
Kardeşler'in yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve İlker Takpak yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.
Etiketler: Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşı Aytemiz Alanyaspor Fraport TAV Antalyaspor hakem Arda KardeşlerSon Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 15:52
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