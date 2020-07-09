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TFF 1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu
TFF 1. Lig'in 33. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, TFF 1. Lig'in 33. haftasında görev alacak hakemler şunlar:
11 Temmuz Cumartesi:
20.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Eskişehirspor: Cihan Aydın
12 Temmuz Pazar:
17.30 İstanbulspor-Osmanlıspor: Özgür Yankaya
17.30 Keçiörengücü-Fatih Karagümrük: Mustafa Öğretmenoğlu
17.30 Altınordu-Giresunspor: Burak Şeker
17.30 Bursaspor-Ekol Göz Menemenspor: Bahattin Şimşek
17.30 Altay-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Ali Şansalan
17.30 Cesar Grup Ümraniyespor-Adana Demirspor: Suat Arslanboğa
17.30 Boluspor-Akhisarspor: Ümit Öztürk
17.30 Adanaspor-Hatayspor: Yiğit Arslan
Etiketler: TFF 1. Lig haftanın hakemleriSon Güncelleme: 9 Temmuz 2020 Perşembe 18:09
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