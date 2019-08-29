TFF 1. Lig'de 3. hafta heyecanı yaşanacak. Haftanın açılış maçında Osmanlıspor ile Adanaspor karşılaşacak.
Osmanlı Stadı'nda oynanacak müsabaka, yarın saat 20.00'de başlayacak.
Ligde 3. haftanın maç programı şöyle:
30 Ağustos Cuma:
20.00 Osmanlıspor-Adanaspor (Osmanlı)
31 Ağustos Cumartesi:
17.00 Ümraniyespor-İstanbulspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Boluspor (Erzurum Kazım Karabekir)
21.45 Altay-Balıkesirspor (İzmir Atatürk)
21.45 Akhisarspor-Altınordu (Spor Toto Akhisar)
1 Eylül Pazar:
19.15 Giresunspor-Hatayspor (Giresun Atatürk)
19.15 Fatih Karagümrük-Ekol Göz Menemenspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
21.45 Eskişehirspor-Bursaspor (Eskişehir Yeni)
21.45 Adana Demirspor-Keçiörengücü (5 Ocak Fatih Terim)
Kaynak: AA