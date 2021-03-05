Haber Giriş: 5 Mart 2021 Cuma 12:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
TFF 1. Lig'de 25. haftanın hakemleri belli oldu
[Fotoğraf: AA]
TFF 1. Lig'in 25. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 25. haftada oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şunlar:
Bugün:
19.00 İstanbulspor-Ankara Keçiörengücü: Emre Kargın
Yarın:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Altınordu: Mert Güzenge
16.00 Ankaraspor-Menemenspor: Yasin Kol
19.00 Yılport Samsunspor-Adana Demirspor: Koray Gençerler
7 Mart Pazar:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Giresunspor: Burak Şeker
16.00 Akhisarspor-Eskişehirspor: Mustafa Kürşad Filiz
16.00 Beypiliç Boluspor-Bursaspor: Emre Malok
19.00 Altay-Tuzlaspor: Kadir Sağlam
8 Mart Pazartesi:
19.00 Adanaspor-Aydeniz Et Balıkesirspor: Direnç Tonusluoğlu
Etiketler: TFF 1. Lig
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