Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 25. haftada oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şunlar:

Bugün:

19.00 İstanbulspor-Ankara Keçiörengücü: Emre Kargın

Yarın:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Altınordu: Mert Güzenge

16.00 Ankaraspor-Menemenspor: Yasin Kol

19.00 Yılport Samsunspor-Adana Demirspor: Koray Gençerler

7 Mart Pazar:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Giresunspor: Burak Şeker

16.00 Akhisarspor-Eskişehirspor: Mustafa Kürşad Filiz

16.00 Beypiliç Boluspor-Bursaspor: Emre Malok

19.00 Altay-Tuzlaspor: Kadir Sağlam

8 Mart Pazartesi:

19.00 Adanaspor-Aydeniz Et Balıkesirspor: Direnç Tonusluoğlu