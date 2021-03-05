Haber Giriş: 5 Mart 2021 Cuma 11:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Formula 1 Bahreyn etabı koronavirüs tedbirleriyle açılacak
[Fotoğraf: AA]
Formula 1'in Bahreyn'deki açılış etabını koronavirüsü atlatanlar ile aşı olanlar izleyebilecek.
Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, enfeksiyon tarihinin ya da aşı olmalarının üzerinden en az iki hafta geçmiş kişilere bilet satılabilecek.
Uluslararası Bahreyn Pisti'nde 28 Mart'ta düzenlenecek yarışı izleyecek seyircilerin maske takması zorunlu olacak.
Bahreyn'de geçen sezon yapılan iki yarış da seyircisiz olarak gerçekleştirilmişti.
Etiketler: Formula 1
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