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Spor
AA 17.05.2023 19:21

Tenisin 1 numarası Djokovic Roma Açık'a çeyrek finalde veda etti

Roma Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde dünya 1 numarası Novak Djokovic, geçen yıl şampiyon olduğu Roma'ya çeyrek finalde veda etti.

Tenisin 1 numarası Djokovic Roma Açık'a çeyrek finalde veda etti
[Reuters]

Başkent Roma'da Foro Italico Kompleksi'ndeki toprak kortlarda bu yıl 80'incisi düzenlenen turnuvaya tek erkekler kategorisinde çeyrek final müsabakalarıyla devam edildi.

Günün ilk maçında Roma Açık’ın son şampiyonu dünya 1 numarası Sırp Djokovic ile 7 numaralı seribaşı Danimarkalı Holger Rune, merkez kortta kozlarını paylaştı.

Müsabakanın ilk setine iyi başlayamayan 35 yaşındaki Djokovic, ilk seti rakibine 6-2 kaybetti. İkinci sette toparlanan Djokovic, seti 6-4 alarak maça tutundu.

Temposunu düşürmeyen 20 yaşındaki Rune, karşılaşmanın final setini de 6-2 kazandı.

Rune, adını yarı finale yazdırdı

Bir yağmur molası bir de Djokovic'in sağlık molası nedeniyle iki kez duran ve toplamda 2 saat 19 dakika süren mücadelenin setlerinde Sırp rakete 2-1 üstünlük kuran Rune, adını yarı finale yazdırdı. Bu sonuçla Rune, kariyerinde ilk kez Roma Açık'ta yarı final oynayacak.

İspanyol raket Rafael Nadal'dan sonra 6 kezle Roma'da en çok şampiyon olan ikinci isim olan Djokovic, bu turnuvada son 9 yılın 8'inde final oynamış, geçen yıl da şampiyon olmuştu

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