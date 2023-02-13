Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi 14:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tenis antrenörü Tuba Pidecioğlu ile eşi ve çocuğu depremde hayatını kaybetti
Tenis antrenörü Tuba Pidecioğlu ile eşi ve çocuğu, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde yaşamını yitirdi.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde tenis antrenörü olarak görev yapan Tuba Pidecioğlu, eşi İhsan Pidecioğlu ve oğulları Mehmet Pidecioğlu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybetti.
Açıklamada vefat eden antrenör, eşi ve oğluna Allah'tan rahmet, aileleri ve sevenlerine sabır, tüm tenis camiasına başsağlığı dilendi.
Etiketler: Deprem Kahramanmaraş
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