Temsilcilerimiz son 16 turu biletini kaptı28 Kasım 2019 Perşembe 05:18 - Son Güncelleme 28 Kasım 2019 Perşembe 05:20
FIBA Avrupa Kupası'nda temsilcilerimiz Pınar Karşıyaka ve Bahçeşehir Koleji grup lideri olarak son 16 turuna yükseldi. İki ekip çeyrek finale yükselmek için aynı grupta mücadele edecek.
FIBA Avrupa Kupası'nda temsilcilerimiz gruplarındaki son maçlarına çıktı. E Grubunda Pınar Karşıyaka, konuk ettiği Belçika temsilcisi Phoneix Brüksel karşısında baştan sona üstün bir oyun sergiledi.
Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen İzmir ekibi, ilk devreyi 49 - 37 önde tamamladı.
İkinci devrenin son bölümünde Belçika ekibi öne geçse de Pınar Karşıyaka son saniyelerde bulduğu 3 sayılık basketle karşılaşmayı 93 - 90 kazanmayı başardı.
D Grubunda ise Bahçeşehir Koleji, Romanya temsilcisi CSU Sibiu'yu ağırladı.
Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanan maçın ilk çeyreği 24-24 eşitlikle tamamlandı.
İkinci periyotta üstün bir oyun sergileyen Bahçeşehir Koleji, soyunma odasına 48-39 önde gitti.
İstanbul ekibi, üçüncü çeyreğini 60-53 önde geçtiği karşılaşmadan 80-71 galip ayrıldı.
Gruplarını lider tamamlayan temsilcilerimiz ikinci turda aynı grupta yer aldı.
L grubunda mücadele edecek iki Türk ekibi Hollanda'dan ZZ Leiden ve Rusya'dan Enisey'le eşleşti.
Grupta ilk iki sırayı alan ekipler çeyrek finale yükselecek.
Kaynak: TRT SPOR