Spor

Temsilcilerimiz son 16 turu biletini kaptı

28 Kasım 2019 Perşembe 05:18 - Son Güncelleme 28 Kasım 2019 Perşembe 05:20

FIBA Avrupa Kupası'nda temsilcilerimiz Pınar Karşıyaka ve Bahçeşehir Koleji grup lideri olarak son 16 turuna yükseldi. İki ekip çeyrek finale yükselmek için aynı grupta mücadele edecek.