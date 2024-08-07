Tekvando: Bir spordan çok daha fazlası

Fiziksel beceri, konsantrasyon, düşünce, akıl ve vücut uyumu… Tekvando, bir dövüş sporundan çok daha fazlası...

Güney Kore merkezli bir savunma ve dövüş sporu olan Tekvando’nun kelime anlamı Korecede el ve ayak yoluyla dövüş anlamına geliyor. Ahlaki değerlerin yükseltilmesini hedefleyen Tekvando sporcuların fizikel ve zihinsel gelişimine katkı sağlıyor.

Tekvando köklü bir geçmişe sahip

Güney Kore’nin ulusal sporu Tekvando yüzyıllar önce doğdu. Geçmişi 13 asır öncesine dayanıyor. Sporun, o dönemde Kore’de yalayan insanların vahşi hayvanların ve haydutların saldırılarına karşı kendilerini savunmaları amacıyla ortaya çıktığı biliniyor.

El ve ayaklarla yapılan bu savunma teknikleri zamanla sistemleştirilmiş ve böylece Tekvando’nun ilk temelleri atılmış. 20. Yüzyıla kadar da sürekli bir değişimden geçmiş ve en nihayetinde Tekvando bugünkü modern halini almış, 1905 yılında da bir yarışma sporu olarak kabul edilmiştir. 20. Yüzyılda dünyaya yayılan Tekvando bugün milyonlarca insanın yaptığı bir spor.

Konuyla ilgili TRT Haber’e açıklamalarda bulunan Tekvando Tanıtım Vakfı Başkanı Jong Gab Lee, "Tekvando Güney Kore’de Antik zamanda ortaya çıktı. O dönemki tekvando bugün bildiğimizden çok farklıydı. Bu spor, güncel halini modern zamanlarda aldı" Değerlendirmesinde bulundu.

Güney Kore'de tekvandoya ilgi büyük

Güney Koreliler spor yapmayı çok seviyor. Hemen hemen her biri bir spor dalıyla ilgileniyor.

Tekvando ise Güney Kore’de en sevilen sporlardan. Dev Tekvando tesisi TAEKWONDOWON’da büyükten küçüğe Güney Koreliler Tekvando eğitimi alıyor. Tesis, hem profesyonel hem de amatör tekvandoculara önemli imkanlar sunuyor.

Burada eğitimci olan Jeong Min Yoo verdikleri eğitim ile ilgili TRT Haber’e konuştu. "Hem Tekvando eğitimi veriyoruz hem de Tekvandonun tarihini, ruhunu ve amacını öğrencilerle paylaşıyoruz. Tekvandoyu dünyanın her yerinden insanlar için erişilebilir yapmak istiyoruz" dedi.

Türkiye, tekvando ile 1960'larda tanıştı

Türkiye'de 1968 yılında Türkiye Judo Federasyonu bünyesinde temsil edilmeye başlanan bu dövüş sporu, yıllar içinde tanınırlığını artırdı.

Türk sporcular, kısa sürede büyük yol kat etti ve tekvandoda dünya çapında büyük başarılara imza attı.

Türk Tekvandocuların başarısını TRT Haber’e değerlendiren Dünya Tekvando Federasyonu Başkanı Chungwon Choue "Türkiye Tekvando Federasyonu çok iyi bir yönetime sahip. Ayrıca Türkler Tekvando’yu seviyor. Türkiye genelinde 2 milyon civarında Tekvando eğitimi alan kişi var. Belki bu başarı Koreli ve Türk gençler birbirlerine gerçekten çok benzediği içindir. Çok uzun yıllardır Türkiye ve Kore özel bir ilişkiye sahip" ifadelerini kullandı.

Kamera: Şemi Demirel

Kurgu: Burak Can Yıldırım