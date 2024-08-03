Süper Kupa'nın sahibi Beşiktaş

Sezona yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'la başlayan siyah-beyazlı ekip, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u mağlup ettiği Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bu sefer Galatasaray'ı yenerek kupa kazandı.

3. kez Süper Kupa'nın sahibi oldu

Beşiktaş, Galatasaray'ı mağlup ederek tarihinde 3'üncü kez Süper Kupa zaferi yaşadı.

2006'dan bu yana düzenlenen organizasyondaki ilk maçta Galatasaray'ı 1-0 yenerek Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş, ikinci kupa zaferini de 2022 yılında Antalyaspor'a penaltılarda üstünlük kurarak elde etti.

Siyah-beyazlı takım, organizasyonda 2007, 2009, 2016 ve 2017'de ise rakiplerine mağlup olarak kupaya uzanamadı.

[Fotoğraf: AA]

İlk kez Türkiye'de Süper Kupa kazandı

Siyah-beyazlı ekip, ilk kez Türkiye'de düzenlenen bir Süper Kupa organizasyonunda kupanın sahibi oldu.

Daha önce kazandığı kupaları yurt dışında gerçekleştirilen finallerde kazanan Beşiktaş, 2006 yılındaki ilk Süper Kupa zaferini Almanya'da yaşarken, 2022 yılındaki kupa şampiyonluğunu da Katar'da elde etmişti.

[Fotoğraf: AA]

Immobile ilk maçta derbi tarihine geçti

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı Ciro Immobile, attığı golle Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbilerin tarihine de adını yazdırdı.

Karşılaşmanın 21. saniyesinde siyah-beyazlı takımı 1-0 öne geçiren Immobile'nin kaydettiği gol iki takım arasındaki maçların en erken golü olarak kayıtlara geçti.

İki ekip arasındaki en erken gol, geçen sezon Al Musrati'nin kendi kalesine attığı ve Galatasaray'ın 1-0 kazandığı maçın 89. saniyesinde yaşanmıştı.

Immobile siyah-beyazlı forma altındaki ikinci golünü de penaltıdan attı.

[Fotoğraf: AA]

Süper Kupa'nın en erken golü

Immobile'nin 21. saniyede kaydettiği gol aynı zamanda Süper Kupa tarihine de geçti.

Geçen sezon oynanan ve Galatasaray'ın hükmen 3-0 kazandığı Süper Kupa maçında Galatasaraylı Mauro Icardi'nin 50. saniyede Fenerbahçe'ye attığı gol Süper Kupa'nın en erken golü olarak kayıtlarda yer almıştı.

Yeniler siftah yaptı

Beşiktaş'ın bu sezonki flaş transferleri arasında yer alan Rafa Silva da Ciro Immobile gibi siyah-beyazlı formayla ilk gol sevincini yaşadı.

Portekizli oyuncu karşılaşmanın 90+1. dakikasında skoru 4-0'a getiren golü kaydetti.

Siyah-beyazlıların genç oyuncularından Mustafa Hekimoğlu da finalin 5. golünü kaydederek ilk kez bir resmi müsabakada gol atarak tarihe geçti.

[Fotoğraf: AA]

Kupaya Svensson darbesi

Beşiktaş'a iki sezon aranın ardından Süper Kupa'yı getiren gollerde Jonas Svensson ismi öne çıktı.

Karşılaşmanın 21. saniyesinde Ciro Immobile'nin attığı golün pasını veren Norveçli oyuncu, 53. dakikada skoru 2-0'a taşıyan golü kaydetti.

Bu gol aynı zamanda geçen sezonun devre arasında siyah-beyazlı takıma katılan Svensson'un Beşiktaş formasıyla ilk golü oldu.

[Fotoğraf: AA]

Olimpiyat uğuru

Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı üst üste iki finalden de kupayla ayrıldı.

23 Mayıs'ta oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u mağlup ederek kupaya uzanan siyah-beyazlı ekip, 73 gün sonra Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Farklı derbi galibiyetlerine bir yenisi eklendi

Galatasaray'a karşı en farklı galibiyetini 5-0'la alan Beşiktaş, 83 yılı aşkın süre sonra aynı skoru tekrarladı.

Siyah-beyazlı ekip Galatasaray'a karşı en farklı galibiyetlerini 17 Mart 1933 ve 29 Aralık 1940'ta 5-0'lık skorlarla elde etmişti.

Van Bronckhorst 7. kupasını kazandı

Beşiktaş'ın Hollandalı çalıştırıcısı Giovanni van Bronckhorst, teknik direktörlük kariyerinin 7. kupasını siyah-beyazlı takımla kazandı.

Feyenoord'la Hollanda Ligi'nde ilk kez lig şampiyonluğuna imza atan Van Bronckhorst, Hollanda ekibiyle 2'şer kez Hollanda Kupası ve Hollanda Süper Kupası'nın sahibi olurken, Glasgow Rangers'la da İskoçya Kupası sevinci yaşamıştı.