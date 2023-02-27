Çorlu General Basri Saran Stadı'nda oynanan müsabaka, 1-1 sona erdi.

Çorluspor 1947 Kulübü Başkanı Yusuf Gümüş, müsabakadan elde edilen gelirin depremzedeler yararına kullanılmak üzere ilgili kurumlara teslim edileceğini söyledi.

Gümüş, maça, "Yaralarımızı birlikte sarıyoruz" sloganıyla çıktıklarını aktardı.

"7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın katkılarıyla 5 bin 200 kapasiteli statta tüm koltukların bilet satışını tamamladık. Bu suretle Çorluspor 1947 Kulübü olarak 700 bin liralık maç hasılatını Çorlu Kaymakamlığı afet yardım hesabına aktaracağız. Kampanyamıza destek veren iş insanlarımıza, spor kulübü başkanlarımıza, basın mensuplarımıza, siyasi parti başkanlarımıza, derneklerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum."