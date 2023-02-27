Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'ın durumu belli oldu. Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesinde ısınma hareketleri sırasında sakatlık yaşayan ve kadrodan çıkarılan Cezayirli oyuncu, 2 hafta daha görev yapamayacak.

Uzan süre formasından uzak kaldıktan sonra maça kaptan olarak çıkmaya hazırlanan Ghezzal'ın sakatlığının önceki sakatlığıyla ilgisinin olmadığı öğrenildi.

Siyah beyazlılar, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu sezon tecrübeli futbolcusundan istediği verimi alamadı. 6 lig maçında 230 dakika sahada kalan 30 yaşındaki futbolcu, 2 kez fileleri sarsarken 1 de asist yaptı.

Beşiktaş son 3 lig maçının kazanamadı

Spor Toto Süper Lig'de 14. haftanın erteleme maçında Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş, son 3 lig maçında galip gelemedi. Puanını 40'a yükselten siyah beyazlılar, lider Galatasaray'ın 14 puan gerisinde kaldı.

Teknik direktör Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından sahasında oynadığı 4 lig maçını da kazanan Beşiktaş, taraftarı önündeki ilk puan kaybını bu mücadelede yaşadı.

Takımın performansı Güneş’i memnun etmezken, altyapıda görev yapan Semih Kılıçsoy, ilk kez A takım forması giydi.

Birçok eksiğe rağmen teknik direktör Şenol Güneş’in isteği doğrultusunda kadroya dahil edilmeyen Kevın N’Koudou’nun takımdan ayrılma ihtimali daha da arttı.

Kamerunlu oyuncu, Adana Demirspor ile görüşmüş ama anlaşma sağlanamamıştı. Tarafların önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.