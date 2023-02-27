Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Şanlıurfaspor'un 17 yaş altı takımının kalecisi Eymen, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremleri annesi ve iki kardeşiyle zarar görmeden atlattı.

Ailesiyle dedesinin yaşadığı Sakarya'ya gelen Eymen, eğitimine burada devam etmesinin yanı sıra futbol hayatını bırakmamak için Sakarya Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden Erenlerspor ile anlaştı.

Eymen Özgültekin, deprem sarsıntı durunca evlerinden çıktıklarını ve bir süre konteynerlerde kaldıklarını anlattı.

[Fotoğraf: AA]

Sakarya'da Büyükşehir ve Erenler belediyelerinin kendilerine çok yardımcı olduğunu aktaran Eymen, spor yaşamına devam etmek istediği için kente gelmeden önce araştırma yaptığını belirtti.

Eymen, başarılarını önceki kulübüne denk olarak gördüğü için Erenlerspor'a geldiğine değindi.

"Sağ olsunlar bizi kırmadılar. Şanlıurfa'da spor lisesindeydim, burada da spor lisesine kaydımı aldım. Çok iyi davrandılar, çok naziktiler. Direkt beni aralarına aldılar. Çalışmalarıma devam edeceğim. Ne kadar kötü felaket yaşasak da hayat devam edecek. Ben de profesyonel olma, meslek sahibi olma hayalimi gerçekleştireceğim."

[Fotoğraf: AA]

"Diğer sporcu kardeşlerimize de kapımız açık"

Erenlerspor Kulübü Başkanı Kadir Kocacık, Eymen'in deprem psikolojisini üzerinden atması ve spor hayatına devam etmesi açısından kulübün tüm imkanlarını sunduğunu söyledi.

Kocacık, profesyonellik yolunda Eymen'e basamak olmak istediklerini dile getirdi.

"Türkiye 2. liginde, 1. liginde kendisini gururla seyrederiz. Aynı zamanda deprem bölgesinden gelebilecek diğer sporcu kardeşlerimize de kapımız açık. Her türlü imkanı kendilerine sunacağız. Erenlerspor, altyapısıyla birçok başarı elde etmiş kulübümüz. Bu başarılara, genç kardeşlerimizle ve yine deprem bölgesinden gelecek kardeşlerimizle devam etmek istiyoruz."

Kocacık, tüm gruplarda mücadele ettiklerini ve 16 yaş altı kategorisinde şampiyonu olduklarına işaret ederek, 17 yaş altı grubunda birinci olup Türkiye Şampiyonası'nda Sakarya'yı temsil edeceklerini sözlerine ekledi.

[Fotoğraf: AA]

"Bundan sonra kendisine ev sahipliği yapacağız"

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Kılıç, deprem bölgelerindeki vatandaşların bir kısmının Türkiye'nin farklı şehirlerine gittiğini anımsattı.

"Orada spor yapan kardeşimiz Eymen, okulunu Sakarya'ya aldırdı, spor hayatına devam etek istedi ve bize nasip oldu. Erenlerspor'un çatısı altında ter dökecek. İnşallah bundan sonra kendisine ev sahipliği yapacağız."

[Fotoğraf: AA]

Kılıç, afetin etkilediği illerden kulübe gelecek başka depremzedelerin olacağını bildirerek, onları da bağırlarına basacaklarını, bu süreci beraber atlatırken acılarını de hep birlikte paylaşacaklarını vurguladı.

Kılıç, depremzedelerin normale dönmesi için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarına dikkat çekti.

"Bu yıl Erenlerspor 16 yaş altında Sakarya şampiyonu oldu. Türkiye finallerine gideceğiz. 17 yaş altında da gençlerimiz çok ciddi hazırlanıyorlar. Türkiye liglerinin birçok yerinde profesyonel oynayan futbolcularımız var. İnşallah bu kardeşimizi de profesyonel olarak diğer liglerde göreceğimize inanıyorum."