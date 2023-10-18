Tekerlekli Sandalye 100. Yıl Tenis Turnuvası başladı

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından, Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesinin destekleriyle Bodrum Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün Bitez Mahallesi'ndeki tenis kortlarında gerçekleştirilen turnuvaya, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Dumruk ile milli sporcular ve sporseverler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Durmuş, Cumhuriyet'in 100. Yılını Türkiye'nin her noktasında coşkuyla kutladıklarını söyledi.

Turnuvada 30 sporcu mücadele ediyor

Durmuş, turnuvaya katılan sporcuları azimleri için kutladı.

"Teniste özellikle quad kategorilerinde önemli başarılara imza atıyoruz. Tekerlekli sandalyelerle neler başardığınızı bize şu anda bile gösteriyorsunuz. Bu bizim için büyük bir gurur. Böylesine anlamlı bir yılda ve günde ne kadar değerli olduğunu biliyoruz."

Durmuş, Türkiye'nin her yerinde tenisin en üst düzeyde oynanabilmesi, yetenekli çocukların kendilerini en iyi şekilde temsil edebilmesi, dünyanın en iyisi olabilmesi için stratejiler geliştirdiklerini, bunu Spor Bakanlığı'nın "sporu tabana yayıyoruz" ilkesiyle yaptıklarını dile getirdi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da turnuvanın Cumhuriyet'in 100. Yılında Bodrum'da yapılmasından dolayı çok memnun olduklarını belirterek, ilçeye gelen sporculara teşekkür edip başarılar diledi.

Törende Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a plaket ve tenis raketi takdim etti.

Programın açılışında daha sonra gösteri maçı yapıldı. Gösteri maçında milli sporcu Ebru Sulak ile eşleşen Başkan Aras, rakipleri Durmuş ve milli sporcu Zeliha Aksak'a karşı mücadele etti.

21 Ekim Cumartesi gününe kadar devam edecek organizasyona büyük, genç ve quad kategorilerinde 30 sporcu katılıyor.