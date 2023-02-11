Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi 21:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sutopu sporcusu Aybüke Aksoy ve ailesi depremde vefat etti
[Fotograf: AA]
Türkiye Sutopu Federasyonu, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde Şehitkamil Belediye Spor Kulübü sporcusu Aybüke Aksoy'un annesi, babası ve erkek kardeşiyle vefat ettiğini bildirdi.
Federasyondan yapılan açıklamada, "Ülkemizin yaşadığı en büyük deprem felaketinde Şehitkamil Belediye Spor Kulübü sporcusu Aybüke Aksoy'un, annesi, babası ve erkek kardeşiyle birlikte vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Aksoy ailesine Allah'tan rahmet, camiamıza başsağlığı dileriz. Depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz." denildi.
Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.— Sutopu Federasyonu (@SutopuFed) February 11, 2023
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