Federasyondan yapılan açıklamada, "Ülkemizin yaşadığı en büyük deprem felaketinde Şehitkamil Belediye Spor Kulübü sporcusu Aybüke Aksoy'un, annesi, babası ve erkek kardeşiyle birlikte vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Aksoy ailesine Allah'tan rahmet, camiamıza başsağlığı dileriz. Depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz." denildi.

Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. — Sutopu Federasyonu (@SutopuFed) February 11, 2023