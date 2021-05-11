Beşiktaş şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. 10 kişi kalan Fatih Karagümrük'e sahasında 2-1 mağlup olan siyah beyazlılar, bu sonuçla 81 puanda kaldı.

Galatasaray zirveyi yakaladı

Galatasaray şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdı. Yukatel Denizlispor'u 4 - 1 yenen sarı kırmızılı takım, lider Beşiktaş ile puanları eşitledi.

Sarı-kırmızılılar, zirve yarışındaki rakiplerinin kaybetmesiyle lider Beşiktaş'ı yakaladı ve 2. sıraya yükseldi.

Galatasaray'a galibiyeti getiren goller Halil Dervişoğlu, Ryan Babel ve Mustafa Muhamed'den geldi.

Fenerbahçe fırsat tepti

Şampiyonluk yolundaki kritik maçta Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'u ağırladı. Sarı lacivertliler lider Beşiktaş'ın mağlup olduğu haftada büyük bir fırsat teperek sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe bu sonuçla Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük'e yenildiği haftada liderlik için büyük bir fırsatı kaçırdı ve 79 puanla 3. sıraya geriledi.

Üç takım arasındaki puan durumu şu şekilde oluştu:

1- Beşiktaş 81 | +44 Averaj

2- Galatasaray 81 | +42 Averaj

3- Fenerbahçe 79 | +30 Averaj

Süper Lig'de 41. hafta sonrası oluşan puan durumu ise şu şekilde

Süper Lig'de 42. hafta programı