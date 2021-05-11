Muhammed Salah sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İngiltere Başkanı Boris Johnson'ı da etiketleyerek İsrail saldırılarının durdurulması çağrısında bulundu.

"Son 4 yıldır evim olan ülkenin Başbakanı da dahil olmak üzere tüm dünya liderlerini, masum insanların şiddet ve öldürülmesinin bir an önce durması için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çağırıyorum. Artık yeter."

I’m calling on all the world leaders including on the Prime Minister of the country that has been my home for the past 4 years to do everything in their power to make sure the violence and killing of innocent people stops immediately. Enough is enough. @BorisJohnson — Mohamed Salah (@MoSalah) May 11, 2021

Mısırlı oyuncu ayrıca sosya medya hesabının profil fotoğrafını da Mescid-i Aksa içerisinde bulunan Kubbet'üs-Sahra önünde çekilmilş fotoğrafını koyarak Filistin'e destek oldu.