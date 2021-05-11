Genç çalıştırıcı, MKE Ankaragücü karşısında ilk 11'de görevlendirdiği Mert Hakan Yandaş'ı kulübeye çekerken, bu oyuncunun pozisyonunda geçen maçta sağ bekte görev alan Ozan Tufan'ı oynattı. Belözoğlu, Ozan Tufan'dan boşalan yeri ise Gökhan Gönül ile doldurdu.

Belözoğlu, kalede Harun Tekin'i görevlendirirken, savunma dörtlüsünü Gökhan Gönül, Marcel Tisserand, Attila Szalai ve Caner Erkin'den oluşturdu. Orta sahada yine Jose Sosa şans bulurken, sağda İrfan Can Kahveci solda ise Dimitris Pelkas oynadı. Sosa'nın önünde Ozan Tufan ve Mesut Özil yer alırken, tek santrforda Enner Valencia gol aradı.

Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Papiss Cisse, Mbwana Samatta, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Bright Osayi-Samuel, Mame Thiam ve Filip Novak ise yedek soyundu.

Gökhan Gönül, 11'e döndü

Fenerbahçe'nin takım kaptanı Gökhan Gönül, Demir Grup Sivasspor karşısında ilk 11'e geri döndü.

Sezon boyunca yaşadığı sakatlıklar sebebiyle düzenli forma şansı bulamayan Gökhan, ligin son bölümünde ise üst üste önemli maçlar çıkarmıştı.

Sarı-lacivertli takım için kritik Aytemiz Alanyaspor deplasmanında gördüğü kırmızı kartla takımını yalnız bırakan Gökhan, Erzurumspor'a karşı cezası nedeniyle yer almamıştı.

Ligde geçen hafta oynadıkları MKE Ankaragücü maçında oyuna sonradan dahil olan Gökhan, Sivasspor'a karşı ise ilk 11'e geri döndü.

Tisserand 11'de kaldı

Fenerbahçe'nin Kongolu stoperi Marcel Tisserand, Demir Grup Sivasspor karşısında da ilk 11'de görev aldı.

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak yaptığı bireysel hatalarla tepki toplayan tecrübeli savunmacı, Serdar Aziz'in sakatlığının ardından yeniden bulduğu şansı iyi kullandı.

Tisserand, son haftalarda gösterdiği performans ile Demir Grup Sivasspor karşısında da ilk 11'de şans buldu.

Sakatlığını atlatan Serdar Aziz ise karşılaşmada yedek soyundu.

Sarı-lacivertlilerde 5 eksik

Fenerbahçe'de 5 futbolcu, Demir Grup Sivasspor'a karşı forma giyemedi.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Nazım Sangare, Sadık Çiftpınar, Sinan Gümüş ve Diego Perotti takımını yalnız bıraktı.

Mauricio Lemos ise teknik heyetin kararıyla 21 kişilik kadroda yer almadı.