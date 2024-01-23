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Spor
AA 23.01.2024 23:01

Süper Lig'den 9 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 9 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Süper Lig'den 9 kulüp PFDK'ye sevk edildi

TFF'den yapılan açıklamaya göre Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'in 21. haftasındaki çeşitli ihlallerden dolayı Galatasaray, Trabzonspor, Bitexen Antalyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük, Corendon Alanyaspor, Yukatel Adana Demirspor, EMS Yapı Sivasspor, Gaziantep FK ve Mondihome Kayserispor'u Disiplin Kuruluna gönderdi.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak ile idareci Metin Korkmaz talimatlara aykırı hareketlerinden dolayı disipline verildi.

Müşavirlik, Trendyol 1. Lig'den Erzurumspor FK, Boluspor, Teksüt Bandırmaspor, Kocaelispor, Tuzlaspor, Adanaspor ve Sakaryaspor'u PFDK'ye sevk etti.

Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, kulüp idarecisi İbrahim Kınık, Sakaryaspor Kulübü Başkanı Cumhur Genç, yeşil-siyahlı kulübün idarecisi Sercan Damar, futbolcular Murat Cem Akpınar ile Hasan Kılıç, antrenör Mehmet Berk Uzunhasan ve Tuzlaspor idarecisi Muhammed Ali Kanıçok disiplin kuruluna yollandı.

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ve Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan da PFDK'ye gönderildi.

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