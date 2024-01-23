Açık -0.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 23.01.2024 22:21

Filistin'den tarihi başarı

Katar'ın ev sahipliği yaptığı Asya Kupası'na 2 karşılaşmayla devam edildi. Filistin, tarihinde ilk kez son 16 takım arasına kaldı.

Filistin'den tarihi başarı

Asya Futbol Konfederasyonu tarafından bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen organizasyonda, C Grubu'nun son maçları oynandı.

Grup lideri İran, en yakın takipçisi Birleşik Arap Emirlikleri'ni Mehdi Taremi'nin golleriyle 2-1 mağlup etti.

3 maçını da kazanan 9 puanlı İran ile 4 puanla ikinci sırada yer alan Birleşik Arap Emirlikleri, son 16 turuna çıktı.

Grubun diğer mücadelesinde Filistin, Hong Kong'u Oday Dabbagh (2) ve Zaid Qunbar'ın golleriyle 3-0 yenerek turnuva tarihindeki ilk galibiyetini elde etti.

Puanını 4'e çıkaran ve en iyi grup üçüncüleri arasında yer alan Filistin, tarihinde ilk kez son 16 takım arasına kaldı. Hong Kong ise turnuvayı puansız kapadı.

ETİKETLER
Filistin Devleti Katar
Sıradaki Haber
Beşiktaş 10 kişi kalan Adana Demirspor ile yenişemedi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:02
TBMM, İsveç'in NATO'ya katılımına onay verdi
22:34
THY'nin yurt içi uçuşlarında ücretli internet hizmeti başladı
22:30
Guterres: Gazze halkı tarihte benzeri görülmemiş boyut ve hızda yıkıma maruz kalıyor
22:09
Şırnak Valiliğinden kar ve buzlanma uyarısı
22:23
Bakan Fidan'dan New York'ta diplomasi trafiği
22:40
KKTC'den İngiliz Yüksek Komiseri Sıddık'ın açıklamalarına tepki
Türk astronot Gezeravcı'nın uzaydaki ilk deneyi uzayda tarım çalışmalarına yön verecek
Türk astronot Gezeravcı'nın uzaydaki ilk deneyi uzayda tarım çalışmalarına yön verecek
FOTO FOKUS
İyi Parti'de Ankara ve İstanbul adayları belirleniyor
İyi Parti'de Ankara ve İstanbul adayları belirleniyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ