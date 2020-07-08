Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Süper Lig'de yeni sezon takvimi belli oldu
Süper Lig'de 2020-2021 sezonu 11 Eylül Cuma günü başlayıp, 16 Mayıs 2021 Pazar günü tamamlanacak.
Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun başlayacağı tarih belli oldu. Süper Lig'de 2020-2021 sezonu 11 Eylül'de başlayacak.
TFF, yaz transfer döneminin 4 Ağustos 2020 tarihinde başlayıp, 5 Ekim 2020 tarihinde sona ereceğini açıkladı.
Süper Lig'de yabancı kuralı belli oldu
Önümüzdeki sezon takımlar 14 yabancı alabilecek fakat 8 futbolcu ilk 11'de yer alacak. Ertesi sezon 12 yabancının 7'si sahada olabilecek.
Milli heyecan Sivas'ta yaşanacak
UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak Türkiye-Macaristan mücadelesi 3 Eylül'de Sivas'ta oynanacak.
Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor arasındaki Türkiye Kupası finali, 29 Temmuz'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 21.30'da oynanacak.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 8 Temmuz 2020 Çarşamba 18:47
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