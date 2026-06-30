Süper Lig'de yabancı kuralında değişikliğe gidilmeyecek

Federasyondan yapılan açıklamada, son günlerde kamuoyunda sıkça tartışılan yabancı oyuncu kuralı esaslarının aynen korunacağı belirtildi.

Geçen sezon başında duyurulan ve bu sezon uygulanacağı belirtilen yabancı futbolcu uygulamasına ilişkin detayların aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulüplerin A Takım Listesi'nde yer vereceği 10 yabancı futbolcu için herhangi bir yaş kriteri aranmamaktadır. A Takım Listeleri'ne 14 yabancı futbolcunun yazılması halinde, en az 4'ünün 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunluluğu bulunmaktadır."

Açıklamada, belirtilen bu kriterlerde herhangi bir değişikliğin söz konusu olmadığı kamuoyuna duyuruldu.