Ligde mücadele eden 19 kulübün 18'i toplam 237 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Sadece Yukatel Kayserispor, transfer tahtası kapalı olduğu için kiralıktan dönen veya geçen sezondan kadrosunda bulunan futbolcularla yola devam etti.

Kayseri temsilcisi haricinde diğer 18 kulüp, yurt içinden 100, yurt dışından ise 137 olmak üzere toplamda 237 futbolcuyu kadrolarına kattı.

Söz konusu transferlerin yaş ortalaması, 26 olarak gerçekleşti. Transfer yapan takımlar arasında en genç yaş ortalaması yakalayan takım Corendon Alanyaspor (24,38), en yüksek yaş ortalamasına sahip ekip ise (28,42) Fraport TAV Antalyaspor oldu.

Transfer sezonunun sona erdiği gece yarısına kadar yapılan açıklamalara göre kulüplerin birinci transfer ve tescil döneminde aldığı oyuncuların yaş ortalamaları şöyle:

Kulüp Transfer Sayısı Yaş Ortalaması Alanyaspor 6 24,38 Fatih Karagümrük 17 24,58 Giresunspor 20 24,8 Gaziantep FK 13 25,15 Adana Demirspor 20 25,25 Trabzonspor 12 25,25 Başakşehir 9 25,44 Kasımpaşa 15 25,86 MKE Ankaragücü 20 26,32 Hatayspor 14 16,35 Beşiktaş 11 26,72 İstanbulspor 6 27 Sivasspor 6 27,12 Fenerbahçe 12 27,16 Galatasaray 13 27,23 Ümraniyespor 15 27,8 Konyaspor 12 28,08 Antalyaspor 7 28,42

En yaşlısı Serkan Kırıntılı, en genci Khabuliani

Süper Lig kulüplerinin transferlerinde en yaşlı futbolcu 37 yaşındaki Serkan Kırıntılı oldu.

HangiKredi Ümraniyespor'un Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Serkan, 37 yıl 6 ay 25 gün ile en tecrübeli oyuncu olarak dikkat çekti.

Bu yaz yapılan en genç transfer ise Adana Demirspor'un Gürcistan'ın Telavi takımından aldığı Giorgi Khabuliani (18 yıl 5 ay 14) olarak kayıtlara geçti.