Süper Lig'de son durum

Haftaya Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde giren Galatasaray, Nelsson ve Mertens'in golleriyle karşılaşmayı 2-1 kazanarak puanını 51'e yükseltti.
Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla puan farkını korudu.
Gaziantep FK deplasmanından İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0'lık galibiyetle dönen Fenerbahçe, puanını 53'e yükselterek liderliğini sürdürdü.
Beşiktaş ise yeni teknik direktörü Fernando Santos yönetiminde çıktığı ilk maçta sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0'la geçerek puanını 35'e yükseltti.
Sonuçlar
Atakaş Hatayspor-Siltaş Yapı Pendikspor: 1-1
MKE Ankaragücü-Kasımpaşa: 3-1
RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor: 3-2
Çaykur Rizespor-Yukatel Adana Demirspor: 1-0
Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük: 3-0
İstanbulspor-TÜMOSAN Konyaspor: 0-0
Yılport Samsunspor-EMS Yapı Sivasspor: 2-0
Bitexen Antalyaspor-Trabzonspor: 1-1
Gaziantep FK-Fenerbahçe: 0-1
Galatasaray-Mondihome Kayserispor: 2-1
Puan durumu
Süper Lig'de 20. hafta maçlarının oynanmasıyla oluşan puan durumu şöyle:
|
TAKIMLAR
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.FENERBAHÇE
|
20
|
17
|
2
|
1
|
57
|
16
|
41
|
53
|
2.GALATASARAY
|
20
|
16
|
3
|
1
|
38
|
11
|
27
|
51
|
3.TRABZONSPOR
|
20
|
11
|
4
|
5
|
35
|
22
|
13
|
37
|
4.BEŞİKTAŞ
|
20
|
11
|
2
|
7
|
33
|
26
|
7
|
35
|
5.ÇAYKUR RİZESPOR
|
20
|
9
|
5
|
6
|
25
|
27
|
-2
|
32
|
6.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR
|
20
|
7
|
8
|
5
|
33
|
25
|
8
|
29
|
7.BITEXEN ANTALYASPOR
|
20
|
7
|
8
|
5
|
25
|
20
|
5
|
29
|
8.MONDİHOME KAYSERİSPOR
|
20
|
8
|
5
|
7
|
27
|
29
|
-2
|
29
|
9.RAMS BAŞAKŞEHİR
|
20
|
7
|
5
|
8
|
25
|
24
|
1
|
26
|
10.KASIMPAŞA
|
20
|
7
|
5
|
8
|
33
|
40
|
-7
|
26
|
11.EMS YAPI SİVASSPOR
|
20
|
6
|
7
|
7
|
24
|
31
|
-7
|
25
|
12.MKE ANKARAGÜCÜ
|
20
|
5
|
9
|
6
|
26
|
25
|
1
|
24
|
13.CORENDON ALANYASPOR
|
20
|
5
|
7
|
8
|
21
|
29
|
-8
|
22
|
14.ATAKAŞ HATAYSPOR
|
20
|
4
|
9
|
7
|
26
|
27
|
-1
|
21
|
15.YILPORT SAMSUNSPOR
|
20
|
6
|
3
|
11
|
23
|
31
|
-8
|
21
|
16.GAZİANTEP FK
|
20
|
6
|
3
|
11
|
22
|
30
|
-8
|
21
|
17.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|
20
|
5
|
5
|
10
|
22
|
23
|
-1
|
20
|
18.TÜMOSAN KONYASPOR
|
20
|
4
|
7
|
9
|
19
|
32
|
-13
|
19
|
19.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR
|
20
|
3
|
7
|
10
|
21
|
43
|
-22
|
16
|
20.İSTANBULSPOR
|
20
|
2
|
4
|
14
|
14
|
38
|
-24
|
7
Not: İstanbulspor'un 3 puanı silinmiştir.
21. hafta
Süper Lig'de 21. hafta maçlarının programı şöyle:
20 Ocak Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Alanya Oba)
19.00 Yukatel Adana Demirspor-MKE Ankaragücü (Yeni Adana)
19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Beşiktaş (Pendik)
21 Ocak Pazar:
13.30 EMS Yapı Sivasspor-Gaziantep FK (BG Grup 4 Eylül)
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Bitexen Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 Fenerbahçe-Yılport Samsunspor (Ülker)
19.00 Trabzonspor-Galatasaray (Papara Park)
22 Ocak Pazartesi:
20.00 Mondihome Kayserispor-İstanbulspor (RHG Enertürk Enerji)