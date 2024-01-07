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Spor
AA 07.01.2024 21:29

Süper Lig'de son durum

Trendyol Süper Lig'in 19. haftası, oynanan 3 maçla sona erdi.

Süper Lig'de son durum

Süper Lig'de bugün oynanan müsabakalarda Fenerbahçe deplasmanda İstanbulspor'u 5-1, Galatasaray sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-0, EMS Yapı Sivasspor da deplasmanda Mondihome Kayserispor'u 3-1 mağlup etti.

Ligde puanını 47'e çıkartan Fenerbahçe haftayı averajla lider tamamlarken, aynı puana sahip Galatasaray ise ikinci sırada yer aldı.

Sonuçlar

Süper Lig'de 19. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Gaziantep FK-Siltaş Yapı Pendikspor: 2-2

Bitexen Antalyaspor-Corendon Alanyaspor: 0-0

Beşiktaş-Kasımpaşa: 1-3

Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor: 2-0

RAMS Başakşehir-Yukatel Adana Demirspor: 0-0

MKE Ankaragücü-Trabzonspor: 0-1

Yılport Samsunspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-0

Mondihome Kayserispor-EMS Yapı Sivasspor: 1-3

İstanbulspor-Fenerbahçe: 1-5

Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor: 3-0

Puan durumu

Süper Lig'de 19. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIM O G B M A Y AV P
1.FENERBAHÇE 18 15 2 1 49 15 34 47
2.GALATASARAY 18 15 2 1 35 9 26 47
3.TRABZONSPOR 18 10 3 5 32 20 12 33
4.MONDİHOME KAYSERİSPOR 18 8 5 5 25 23 2 29
5.ÇAYKUR RİZESPOR 18 8 5 5 24 23 1 29
6.BEŞİKTAŞ 18 9 2 7 26 26 0 29
7.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR 18 7 7 4 31 22 9 28
8.KASIMPAŞA 18 7 5 6 32 34 -2 26
9.BITEXEN ANTALYASPOR 18 6 7 5 23 19 4 25
10.EMS YAPI SİVASSPOR 18 6 6 6 23 28 -5 24
11.CORENDON ALANYASPOR 18 5 6 7 18 25 -7 21
12.MKE ANKARAGÜCÜ 18 4 8 6 22 23 -1 20
13.RAMS BAŞAKŞEHİR 18 5 5 8 19 22 -3 20
14.GAZİANTEP FK 18 6 2 10 22 29 -7 20
15.ATAKAŞ HATAYSPOR 18 4 7 7 25 26 -1 19
16.TÜMOSAN KONYASPOR 18 4 6 8 18 25 -7 18
17.YILPORT SAMSUNSPOR 18 5 3 10 20 29 -9 18
18.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 18 4 5 9 18 19 -1 17
19.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR 18 3 6 9 20 41 -21 15
20.İSTANBULSPOR 18 2 2 14 12 36 -24 5

 

Not: İstanbulspor'un 3 puanı silinmiştir.

16. hafta programı

Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçları, hafta içinde oynanacak.

Ligde 16. hafta müsabakalarının programı şöyle:

9 Ocak Salı:

17.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Bitexen Antalyaspor (Pendik)

17.00 Corendon Alanyaspor-MKE Ankaragücü (Alanya Oba)

20.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)

10 Ocak Çarşamba:

17.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK (Mersin)

17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Mondihome Kayserispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Yukatel Adana Demirspor-İstanbulspor (Yeni Adana)

20.00 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor (Ülker)

11 Ocak Perşembe:

17.00 EMS Yapı Sivasspor-Galatasaray (BG Grup 4 Eylül)

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