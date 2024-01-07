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Spor
AA 07.01.2024 21:14

Basketbolda ING Türkiye Kupası'nda yer alacak takımlar belli oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 15. hafta müsabakalarıyla ilk devre tamamlanırken, ING Türkiye Kupası'nda yer alacak takımlar belli oldu.

Basketbolda ING Türkiye Kupası'nda yer alacak takımlar belli oldu

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ilk devre maçları sonucunda ligde ilk 8 sırada yer alan Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Emlakjet, Pınar Karşıyaka, Aliağa Petkimspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray Ekmas ve Bahçeşehir Koleji, ING Türkiye Kupası'nda mücadele etme hakkını elde etti.

Türkiye Kupası formatına göre ligin ilk yarısını ilk 4'te tamamlayan Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Emlakjet ve Pınar Karşıyaka ile 5-8. sırada bitiren Aliağa Petkimspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray Ekmas ve Bahçeşehir Koleji 2 torbaya ayrılacak ve eşleşmeler kura çekimiyle belirlenecek. Ayrıca ev sahibi avantajını elde edecek ekip için de bir kura çekimi olacak.

Kupada 13-14 Şubat'ta tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final müsabakalarının ardından yarı finalist ekipler Dörtlü Final organizasyonu için Konya'da bir araya gelecek. Dörtlü Final organizasyonu 16-18 Şubat'ta yapılacak.

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Basketbol Türkiye Basketbol Federasyonu
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