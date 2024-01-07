Voleybolda toplu sonuçlar

Vodafone Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 14. hafta maçları tamamlandı.
Liglerde alınan sonuçlar şöyle:
Vodafone Sultanlar Ligi
Karayolları-VakıfBank: 0-3
Eczacıbaşı Dynavit-Türk Hava Yolları: 3-0
Kuzeyboru-PTT: 3-2
Aydın Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Opet: 0-3
Beşiktaş Ayos-Sarıyer Belediyespor: 3-1
Galatasaray Daikin-Nilüfer Belediyespor: 3-0
Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop-Çukurova Belediyespor: 3-1
AXA Sigorta Efeler Ligi
Spor Toto-Fenerbahçe Parolapara: 0-3
Ziraat Bankkart-Halkbank: 2-3
Brand Group Alanya Belediyespor-RAMS Global Cizre Belediyespor: 3-0
TÜRŞAD-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 3-1
Galatasaray HDI Sigorta-Arkas Spor: 1-3
Bigadiç Belediyespor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: 0-3
Develi Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3-0