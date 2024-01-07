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Spor
AA 07.01.2024 21:08

Voleybolda toplu sonuçlar

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 14. hafta maçları tamamlandı.

Voleybolda toplu sonuçlar
[Fotograf: AA]

Vodafone Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 14. hafta maçları tamamlandı.

Liglerde alınan sonuçlar şöyle:

Vodafone Sultanlar Ligi

Karayolları-VakıfBank: 0-3

Eczacıbaşı Dynavit-Türk Hava Yolları: 3-0

Kuzeyboru-PTT: 3-2

Aydın Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Opet: 0-3

Beşiktaş Ayos-Sarıyer Belediyespor: 3-1

Galatasaray Daikin-Nilüfer Belediyespor: 3-0

Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop-Çukurova Belediyespor: 3-1

AXA Sigorta Efeler Ligi

Spor Toto-Fenerbahçe Parolapara: 0-3

Ziraat Bankkart-Halkbank: 2-3

Brand Group Alanya Belediyespor-RAMS Global Cizre Belediyespor: 3-0

TÜRŞAD-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 3-1

Galatasaray HDI Sigorta-Arkas Spor: 1-3

Bigadiç Belediyespor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: 0-3

Develi Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3-0

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