Spor Toto Süper Lig’de 17. hafta heyecanı 3- 4 ve 5 Ocak'ta oynanacak müsabakalarla yaşanacak.

TFF resmi internet sitesinden haftanın maçlarında görev alacak hakemler duyuruldu.

3 Ocak Salı:

17.00 HangiKredi Ümraniyespor- Atakaş Hatayspor / Hüseyin Göçek

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe / Kadir Sağlam

4 Ocak Çarşamba:

17.00 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor / Yasin Kol

17.00 Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük / Suat Arslanboğa

20.00 Arabam.com Konyaspor-Demir Grup Sivasspor / Ümit Öztürk

20.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü / Zorbay Küçük

5 Ocak Perşembe:

17.00 Gaziantep FK-Medipol Başakşehir / Abdulkadir Bitigen

20.00 Adana Demirspor-İstanbulspor / Mete Kalkavan

20.00 Trabzonspor-Bitexen Giresunspor / Ali Palabıyık

Beşiktaş haftayı BAY geçecek.

Yasin Kol ve Ali Palabıyık'a aylar sonra Süper Lig'de görev

Merkez Hakem Kurulu (MHK), Yasin Kol'u 2 ay 25 gün, Ali Palabıyık'ı ise 2 ay 10 gün sonra ligde bir maça hakem olarak atadı.

TFF'nin resmi sitesinden de bu hafta oynanacak 9 karşılaşmada düdük çalacak hakemler duyuruldu. Açıklanan listede MHK'nin iki ataması dikkat çekti.

Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor müsabakasında görevlendirilen Yasin Kol ile Trabzonspor-Bitexen Giresunspor maçının hakemi olan Ali Palabıyık, ligde aylar sonra bir mücadeleye hakem olarak atandı.

Yasin Kol, Süper Lig'de en son 8 Ekim 2022 tarihinde oynanan ve konuk ekibin 2-1 kazandığı İstanbulspor-MKE Ankaragücü karşılaşmasını yönetmişti.

Ali Palabıyık ise 23 Ekim 2022'de Galatasaray ile Conredon Alanyaspor'un 2-2 berabere kaldığı maçta görev almıştı.

Yasin Kol 2 ay 25 gün, Ali Palabıyık da 2 ay 10 gündür Süper Lig'de hakemlik görevini üstlenemiyordu.