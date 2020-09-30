Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 4. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:
2 Ekim Cuma:
20.00 MKE Ankaragücü-Hes Kablo Kayserispor: Bahattin Şimşek
20.00 Gaziantep FK-Trabzonspor: Fırat Aydınus
3 Ekim Cumartesi:
13.30 Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Alper Ulusoy
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
16.00 Medipol Başakşehir-Göztepe: Özgür Yankaya
19.00 Fenerbahçe-Fatih Karagümrük: Yaşar Kemal Uğurlu
4 Ekim Pazar:
13.30 Yukatel Denizlispor-İttifak Holding Konyaspor: Hüseyin Göçek
16.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği: Mete Kalkavan
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Atakaş Hatayspor: Atilla Karaoğlan
19.00 Kasımpaşa-Galatasaray: Cüneyt Çakır
TFF 1. Lig'de haftanın hakemleri
TFF 1. Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 4. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şöyle:
2 Ekim Cuma:
19.00 İstanbulspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Burak Şeker
3 Ekim Cumartesi:
14.00 Ankara Keçiörengücü-Altay: Mert Güzenge
14.00 Tuzlaspor-Bursaspor: Turgut Doman
16.30 Giresunspor-Beypiliç Boluspor: Hakan Ceylan
19.00 Altınordu-Ankaraspor: Alper Çetin
4 Ekim Pazar:
14.00 Eskişehirspor-Ümraniyespor: Burak Pakkan
16.30 Balıkesirspor-Menemenspor: Ramazan Keleş
16.30 Yılport Samsunspor-Akhisarspor: Sarper Barış Saka
19.00 Adana Demirspor-Adanaspor: Erkan Özdamar
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