Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 4. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:

2 Ekim Cuma:

20.00 MKE Ankaragücü-Hes Kablo Kayserispor: Bahattin Şimşek

20.00 Gaziantep FK-Trabzonspor: Fırat Aydınus

3 Ekim Cumartesi:

13.30 Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Alper Ulusoy

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

16.00 Medipol Başakşehir-Göztepe: Özgür Yankaya

19.00 Fenerbahçe-Fatih Karagümrük: Yaşar Kemal Uğurlu

4 Ekim Pazar:

13.30 Yukatel Denizlispor-İttifak Holding Konyaspor: Hüseyin Göçek

16.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği: Mete Kalkavan

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Atakaş Hatayspor: Atilla Karaoğlan

19.00 Kasımpaşa-Galatasaray: Cüneyt Çakır

TFF 1. Lig'de haftanın hakemleri

TFF 1. Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 4. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şöyle:

2 Ekim Cuma:

19.00 İstanbulspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Burak Şeker

3 Ekim Cumartesi:

14.00 Ankara Keçiörengücü-Altay: Mert Güzenge

14.00 Tuzlaspor-Bursaspor: Turgut Doman

16.30 Giresunspor-Beypiliç Boluspor: Hakan Ceylan

19.00 Altınordu-Ankaraspor: Alper Çetin

4 Ekim Pazar:

14.00 Eskişehirspor-Ümraniyespor: Burak Pakkan

16.30 Balıkesirspor-Menemenspor: Ramazan Keleş

16.30 Yılport Samsunspor-Akhisarspor: Sarper Barış Saka

19.00 Adana Demirspor-Adanaspor: Erkan Özdamar